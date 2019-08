Incidente grave la marele derbi al statului Honduras, soldate cu trei morti dupa violentele din stadion

Ziare.

Autocarul celor de la Motagua a fost atacat cu pietre de catre fanii echipei adverse, iar din acest motiv meciul a fost anulat de catre Federatie, iar scandalul a fost apoi mutat si pe stadion.In tribunele stadionului national din Honduras erau peste 10.000 de oameni, iar o parte dintre ei au declansat violente. Fanii Olimpiei, care aveau interzis pe stadion, au reusit totusi sa se infiltreze si s-au luat la bataie cu cei ai echipei Motagua, scrie agentia de presa britanica BBC Fortele de ordine au intervenit in mod dur, cu gaze lacrimogene, iar conflictul a fost pana la urma potolit, insa el s-a soldat cu victime importante, printe care si un copil."Trei oameni au murit si sapte au fost impuscati sau injunghiati. Unul dintre cei decedati este copil. Alti patru dintre adultii raniti sunt in stare critica", declara in aceasta noapte purtatorul de cuvant al unui spital din oras.In evenimentele care au avut in centru autocarul atacat al celor de la Motagua, o parte dintre fotbalistii aflati inauntru au fost si ei raniti, e vorba de Emilio Izaguirre, Romerto Moreira si Jonathan Rougier care au suferit rani provocate de cioburile sarite din geamul autocarului.250 de fani ai Olimpiei au atacat autocarul celor de la Motagua cu pietre si sticle goale.Olimpia e pe locul 2 in clasamentul din Honduras cu 10 puncte, in timp ce Motagua este pe locul 5 cu 7 lungimi.D.A.