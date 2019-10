Incidente grave la meciul dintre Bulgaria si Anglia

Ziare.

com

Anglia a dominat categoric jocul si s-a impus cu scorul de 6-0, iar trei jucatori de culoare ai echipei "Three Lions", fundasul Tyrone Mings si atacantii Marcus Rashford si Raheem Sterling, au fost tinta unor strigate de maimuta venite din tribune.Conform protocolului UEFA, arbitrul a intrerupt meciul si a cerut speaker-ului stadionului sa faca un apel la incetarea manifestarilor rasiste dupa o jumatate de ora de joc, dupa care croatul Ivan Bebek a discutat cu oficialii si cu cele doua echipe in finalul primei reprize, cand jocul a fost oprit pentru a doua oara. In cele din urma s-a luat decizia de a se disputa sase minute aditionale pana la pauza, iar capitanul echipei Bulgariei, Ivelin Popov, a mers sa discute cu suporterii.Stadionul "Vasil Levski" era deja sub semnul unei sanctiuni din partea UEFA, pentru ca un sector de 5.000 de locuri era inchis din cauza incidentelor rasiste de la meciul cu Kosovo din luna iunie.Inaintea meciului, mai multi fotbalisti englezi au discutat la vestiare pe tema atitudinii adoptate in cazul unor insulte rasiste, iar unii, printre care atacantul Tammy Abraham (Chelsea), au pledat pentru parasirea terenului in acest caz, chiar daca asa ceva nu e prevazut in protocolul UEFA.Anglia a facut un pas urias spre turneul final, dupa victoria la scor cu Bulgaria, 6-0 la Sofia. Rashford, Barkley (doua), Sterling (doua) si Kane au marcat golurile echipei antrenate de Gareth Southgate. Plamen Iliev (ex-Astra Giurgiu) a fost in poarta gazdelor. Gheorghi Sarmov (ex-ACS Poli Timisoara) a intrat la pauza la bulgari. Bulgaria ocupa ultimul loc in grupa.