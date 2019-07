Ionut Radu a anuntat pentru ce echipa va juca din aceasta vara

Ziare.

com

Radu a dezvaluit ca Inter Milano , clubul care l-a rascumparat in aceasta vara, a hotarat sa-l imprumute in urmatorul sezon la Genoa El a fost jucatorul lui Genoa si in sezonul precedent, dar Inter l-a readus la Milano cu 12 milioane de euro, pentru ca apoi sa-l imprumute iar."O sa continui la Genoa si sper sa fac un an chiar mai bun decat ultimul. Ma gandesc mult la pregatirea mea, iar la Genoa am un antrenor de portari foarte bun", a spus Radu la Digi Sport.Inter Milano a hotarat sa-l imprumute pe Radu deoarece nu ar fi putut fi titular in acest sezon in fata lui Handanovici.Radu a fost titular la Genoa in sezonul precedent si a avut evolutii foarte laudate in fotbalul din Italia.C.S.