Ionut Radu a fost transferat inainte de debutul la Campionatul European de tineret

Ziare.

com

Capitanul nationalei de tineret a Romaniei spera, insa, sa joace sezonul viitor tot la Genoa, sub forma de imprumut, pentru a-si continua cresterea."Ma simt excelent la Genoa si cred ca ma va ajuta sa cresc, daca voi ramane inca un an. 'Casa mea' va fi insa la Milano", a anuntat Ionut Radu intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport.Goalkeeperul in varsta de 22 de ani le-a vorbit italienilor si despre nationala de tineret a Romaniei, care marti va debuta la Campionatul European under 21."Romania o sa va surprinda. Am avut ghinion sa fim repartizati in cea mai grea grupa, pentru ca eu cred ca Franta si Anglia sunt cele mai puternice nationale de la acest Mondial. Dar vom lupta. Chiar de la debutul cu Croatia", a afirmat acesta.Aproimativ 15 milioane de euro va plati Inter pentru a-l aduce inapoi pe Ionut Radu de la Genoa, acolo unde l-a cedat anul trecut in schimbul a 8 milioane de euro.33 de meciuri a jucat Ionut Radu in Serie A in sezonul tocmai incheiat.I.G.