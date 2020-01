Ionut Radu schimba echipa

Ziare.

"Suntem dezamagiti de Genoa care si-a urmarit interesele nerespectand munca si activitatea baiatului care anul trecut a avut un sezon extraordinar, aducand puncte vitale pentru salvarea de la retrogradare, si a fost decisiv si in acest sezon in multe meciuri ", a spus Cecere.Radu, care are 22 de ani, a fost imprumutat de Inter Milano la Genoa in vara lui 2018, imprumutul sau fiind valabil pana in vara acestui an. Pana duminica romanul a fost titular la Genoa in toate meciurile din acest campionat. Noul antrenor al echipei, Davide Nicola, se bazeaza in Serie A pe Mattia Perin, recent imprumutat la Juventus."Pozitia echipei Genoa in clasament cu siguranta nu depinde de Radu, ca sa castigi meciurile e nevoie sa inscrii. Respectam alegerea clubului Genoa, dar modul in care a fost facuta arata o lipsa de respect fata de jucator. Au fost aici cinci antrenori , toti l-au promovat pe Radu. Nicola a decis ca Perin e titular la Genoa, astfel ca baiatul va continua sa creasca in alta parte. Contactam diverse cluburi din Italia si din strainatate fiindca Radu este unul dintre cei mai buni portari din panorama internationala aflati pe piata in aceasta sesiune, dar noi am imbratisat proiectul Inter si acest club nu are intentia sa se lipseasca de Radu. Lucrul cel mai potrivit azi e sa redevina nerazzurro, nu mai are niciun sens sa ramana la Genoa", a continuat agentul.Radu a fost titular joi la Genoa pentru prima oara in acest an, in partida pe care echipa sa a pierdut-o la loviturile de departajare pe terenul formatiei Torino FC (scor 3-5), in optimile de finala ale Cupei Italiei.Inaintea partidei de la Torino, antrenorul Nicola a spus ca nu-si va schimba hotararea de a-l titulariza pe Perin in campionat.