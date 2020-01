Ionut Radu, tras pe linie moarta in Italia

Ziare.

Acesta a fost trecut pe banca de rezerve, dupa ce echipa a ajuns pe ultimul loc in Serie A.In partida cu Sassuolo, titular a fost Mattia Perin, jucatorul adus recent de la Juventus Torino In aceste conditii, sansele ca Radu sa mai apere prea curand sunt infime intrucat noul antrenor nu il place.In cele 17 meciuri in care a jucat pentru Genoa in actuala stagiune, Radu a incasat 35 de goluri La Sassuolo, Vlad Chiriches nu a fost in lotul pentru aceasta partida din cauza unei accidentari.C.S.