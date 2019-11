Islandezii fac un anunt surprinzator despre barajul cu Romania: "Nu e clar daca jucam acasa"

Ziare.

com

Potrivit celor de la mbl.is , sunt sanse ca partida sa fie mutata."Nu este clar daca meciul de acasa se poate juca in Islanda sau daca va fi mutat in alta parte", noteaza sursa citata.Cum partida este programata la finalul lunii martie, nordicii se tem cel mai probabil de vreme.Federatia de la Reykjavik nu isi face insa probleme si a transmis oficial ca partida se va disputa pe stadionul Laugardalsvollur."Cele doua echipe se vor intalni pe Laugardalsvollur, pe 26 martie 2020, insa invingatoarea va infrunta Bulgaria sau Ungaria in finala play-off-ului."Echipa nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat, vineri, adversara din barajul pentru calificarea la EURO 2020.Dupa ce au ratat calificarea directa la EURO 2020, tricolorii se vor duela in semifinala barajului cu Islanda.Meciul va avea loc intr-o singura mansa, pe terenul adversarilor, pe 26 martie 2020.Daca va castiga meciul cu Islanda, formatia noastra se va lupta in finala barajului cu Ungaria sau Bulgaria. Finala barajului este programata pe 30 martie 2020 in deplasare.