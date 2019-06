Istvan Kovacs arbitreaza meciul de deschidere de la Europenele de tineret. Iata programul primei zile din Italia

Ziare.

Italia si San Marino sunt gazdele Europenelor de tineret, iar Istvan Kovacs, arbitrul roman din Liga 1 , este cel care va oficia meciul de deschidere, cel dintre Polonia si Belgia.Centralul roman va arbitra partida din Grupa A a competitiei, programata pe stadionul Mapei, arena celor de la Sassuolo.Programul primei zile a EURO 2019 Under-21:Ambele meciuri sunt in grupa A. Romania va debuta marti la Europene, intr-un meci contra Croatiei, in grupa C, dar iata mai jos programul complet al grupei noastre:Toate meciurile Romaniei vor fi LIVE text pe Ziare.com si vor fi televizate pe TVR 1 si TVR HD.