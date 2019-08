Italienii se inclina in fata unui tanar fotbalist roman: Cine este maestrul din mijlocul Perugiei

Ziare.

com

Vlad Dragomir a facut o partida foarte buna in fata celor de la Chievo Verona, iar editorii portalului calciogrifo.it considera ca internationalul roman de tineret a demonstrat ca are un potential enorm."Maestrul de la mijlocul terenului. A transformat responsabilitatea numarului 10 pe care il poarta in energie si calitate. A trecut prin defensiva adversa ca un muschetar si a obtinut penaltiul decisiv de trei puncte", noteaza sursa citata.Vlad Dragomir are 20 de ani si este la al doilea sezon de Serie B cu Perugia.Extrem de apreciat de italieni, el a primit tricoul cu numarul 10 in aceasta vara, fiind titular e drept la formatia ce isi propune sa promoveze in Serie A.In duelul cu Chievo Verona, Dragomir a obtinut penaltiul din care Perugia a marcat golul de 2-1, acesta fiind si scorul final al meciului.M.D.