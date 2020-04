Jucatorul acuzat ca este unul dintre cei mai mari impostori din istoria fotbalului a fost arestat

Ziare.

Olandezul in varsta de 26 de ani a ajuns la gruparea daneza Viborg in noiembrie 2019. El sustinea ca si-a facut junioratul in Olanda, desi nu exista nicio dovada in acest sens, conform Ekstra Bladet Pe 10 februarie 2019 a semnat cu Dinamo-Auto din Republica Moldova, dar pe 26 iulie 2019 a ajuns, fara sa joace vreun meci, in Africa de Sud, la Cape Town City.Nici aici nu a jucat, iar in mai putin de o luna s-a transferat in Chile, la Audax Italiano. Dupa mai putin de trei luni, el s-a transferat, fara sa joace vreun meci, in Danemarca, la Viborg.Prezenta in Danemarca a produs insa un scandal monstru, deoarece cei de la Viborg si-au dat seama, dupa trei saptamani, ca au de-a face cu un impostor care si-a falsificat actele.In plus, in perioada petrecuta la Viborg el a provocat numeroase scandaluri. Fosta sa iubita l-a acuzat ca a rapit-o, amenintat-o, batut-o, violat-o, santajat-o si amenintat-o cu moartea.El a fost arestat, iar procurorii danezi au anuntat 11 capete de acuzare, inclusiv pentru faptul ca a pretins ca e fotbalist si si-a falsificat documentele.Procurorii vor ca Verhagen sa fie condamnat la inchisoare si expulzat, dar si sa primeasca interdictie de a mai intra in Danemarca.C.S.