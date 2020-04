Karl-Heinz Rummenigge vede si lucruri pozitive in criza generata de pandemia de coronavirus

Ziare.

"De la Legea Bosman din 1995, marea greseala a industriei noastre a fost cresterea salariilor si a sumelor de transfer. Coronavirusul ne poate ajuta sa cream o lume mult mai rationala si cu un respect mai mare pentru fotbal. Ar trebui sa corectam greselile din trecut. Nu cred ca va fi un proces dramatic. Va fi suficient ca fiecare sa fie deschis la corectarea filosofiei lui si poate vom avea un joc mai sanatos", a declarat Rummenigge.Fostul atacant german a opinat ca planurile pentru o Superliga europeana deschisa pentru cele mai mari cluburi nu va mai fi de actualitate in contextul pandemiei de coronavirus: "Acum avem in Bundesliga, La Liga, Premier League si Serie A cele mai urmarite competitii nationale de catre miliarde de fani din toata lumea. Si deasupra tuturor avem Liga Campionilor. Dupa ce vom rezolva aceasta problema uriasa (coronavirus), cred ca nimeni nu se va mai gandi la Superliga europeana".Cand ferestrele de transfer vor fi deschise, oficialul bavarez a opinat ca oferta va fi mai mare decat cerea si costul jucatorilor va reveni la normal: "Va exista o oferta mai mare decat cererea, nu anticipez ca marile cluburi vor cheltui multi bani".In aceasta criza, Rummenigge sustine o colaborare stransa intre FIFA si UEFA: "Este important mai mult ca niciodata ce organismele cele mai importante, FIFA si UEFA, sa aiba o relatie buna. Din nefericire, nu cred ca este cazul in acest moment. Le cer sa colaboreze strans acum cand este mai important decat oricand sa prezerveze loialitatea si relatiile armonioase".