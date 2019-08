L'Equipe anunta ca "perla Botosaniului" s-a inteles cu o noua echipa

Ziare.

Sursa citata scrie ca Ongenda are un acord cu gruparea italiana Chievo Verona din Serie B.Cei de la FC Botosani refuza insa momentan sa-i dea drumul jucatorului, considerand suma prea mica.L'Equipe noteaza insa ca Ongenda insista sa plece de la Botosani, motiv pentru care spera sa-i convinga pe moldoveni sa-l lase sa plece.Ongenda mai are oferte din Portugalia, Turcia si Grecia, insa Valeriu Iftime nu ar vrea sa-l lase sa plece pentru o suma modica.Fostul jucator de la PSG a venit in Romania in urma cu un an si a impresionat prin tehnica sa.C.S.