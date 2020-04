L'Equipe anunta ca un fotbalist cunoscut se afla la terapie intensiva cu simptome de coronavirus

Ziare.

com

Fotbalistul lui Montpellier a fost internat intr-o clinica la inceputul saptamanii, insa starea sa s-a degradat in ultimele ore si a ajuns la terapie intensiva, scrie L'Equipe In varsta de 23 de ani, Junior Sambia evolueaza la Montpellier din 2017.In trecut, Sambia a mai fost la Lyon, Macon si Chamois Niortais.17 meciuri a jucat Junior Sambia pentru Montpellier in acest sezon din Ligue 1.I.G.