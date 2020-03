Legendarul portar turc Rustu Recber, in stare grava, dupa ce a fost infectat cu coronavirus

Ziare.

Rustu Recber, cel mai titrat jucator din istoria nationalei Turciei, cu 120 de selectii, intre 1994 si 2012, a fost spitalizat in stare grava dupa ce a dezvoltat brusc simptome in urma infectiei cu coronavirus, dupa cum anunta celebrul cotidian francez L'Equipe La 46 de ani, Recber s-a retras din activitatea sportiva in 2012, dupa ultime 5 sezoane petrecute la Besiktas, dar si dupa meciuri jucate in tricoul celor de la Barcelona si Fenerbahce.Portarul a devenit celebru prin prestatiile sale de la CM 2002, cand si-a ajutat echipa sa obtina medalia de bronz, locul 3, cea mai mare performanta a fotbalului turc.Sotia si fiica sa, din fericire, au fost testate negativ.In Turcia, lucrurile incep sa ia o turnura neplacuta in aceasta lupta cu COVID-19, cu 5700 de infectari si 92 de persoane decedate.