Liga 2: Rezultatele meciurilor de duminica. Remiza in derbiul foarte asteptat dintre FC Arges si Petrolul

A fost 1-1 intre cele doua formatii de mare traditie din fotbalul romanesc, cu 6 titluri de Liga 1 in vitrina, intr-un meci care trebuia sa se dispute sambata, dar nu s-a putut din cauza cetii.In prima partida a zilei de duminica, fosta lidera CS Mioveni a mai facut un pas gresit, in deplasarea de la Concordia Chiajna, scor 1-1 in etapa cu numarul 18 din acest sezon competitional.Oaspetii au deschis scorul prin Balint in minutul 15, iar trei minute mai tarziu Stanica a egalat pentru Concordia, stabilind si scorul final.In derbiul zilei, golurile au fost marcate de Blejdea pentru Arges in minutul 10 si de Arnautu in minutul 57 pentru elevii lui Stoican.Tot duminica vor mai avea loc doua meciuri , de la ora 14 Metaloglobus versus UTA, iar de la 16.30 avem Turris Turnu Magurele - U Cluj UTA si Mioveni au acum 31 de puncte, iar Petrolul este pe locul 3 cu 29 de lungimi.FC Arges ocupa abia locul 7, cu 26 de puncte, la egalitate de puncte cu Metaloglobus.