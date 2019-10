Liga 2: Rezultatele meciurilor de duminica. UTA bate Timisoara in derbiul Vestului, Mioveni e noua lidera din clasament

Ziare.

com

Noua lidera a competitiei este CS Mioveni, care duminica a remizat in deplasarea de la U Cluj , scor 2-2, oaspetii fiind singura echipa neinvinsa acum in actuala stagiune de L2.Mioveni a condus in doua randuri, 1-0 si 2-1, Cosereanu si Anghelina punctand pentru cei in galben si verde. Goga a marcat de la 11 metri pentru o egalare la unu, iar ultima reusita a meciului a fost semnata de Victor Dican, dupa o lovitura de colt."U" Cluj se afla acum pe pozitia a 17-a in Liga 2, loc retrogradabil, din pacate pentru "sepcile rosii".Intr-un alt meci foarte asteptat al zilei, UTA a dispus de Poli Timisoara in derbiul Vestului, scor 1-0, dupa un singur gol marcat de Rus in minutul 49.UTA a ramas in 10 oameni din minutul 67, dupa eliminarea lui Tomozei, dar acest lucru nu a mai schimbat rezultatul pe tabela.In alta partida a zilei, Ripensia Timisoara s-a distrat cu Daco-Getica Bucuresti, terminand partida cu un adevarat scor de polo, 7-2!Mioveni e lidera cu 27 de puncte dupa 13 etape, la un punct peste Magurele si 4 peste UTA, care are si 3 meciuri in minus disputate!Rezultatele complete ale zilei de duminica in L2:A marcat: Rus 49Au marcat: Voinea 28, 78 si 80, Chera 29, 75, Apro 52, 69 / Raducan 12, Socaci 90+1Au marcat: Goga 52, Dican 85 / Cosereanu 6, Anghelina 77.