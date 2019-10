Liga 2: Rezultatele meciurilor de sambata. Lidera Turris pierde al doilea meci din acest sezon

Ziare.

com

Patru meciuri din aceasta runda au fost amanate, in urma solicitarilor cluburilor cu jucatori convocati la loturile de juniori si tineret ale Romaniei. Printre ele se numara si derbiul Rapid - Dunarea Calarasi.Turris a fost invinsa de catre Metaloglobus in derbiul zilei, scor 0-1, Claudiu Herea marcand singurul gol in minutul 65.Dar iata toate rezultatele zilei:Este a doua infrangere in ultimele 3 partide pentru Turris, la care azi Florin Bratu a avut al doilea sau meci pe banca, e vorba de fostul varf de la Rapid si Dinamo , care a debutat in victoria cu Gloria Buzau, scor 2-1.In clasament, Turris ramane lidera cu 25 de puncte, dar Mioveni s-a apropiat la doar doua lungimi in spate. Pe locul 3 stau UTA Arad si Gloria Buzau, ambele cu 19 puncte.Duminica, de la ora 14:30, Universitatea Cluj joaca pe terenul ultimei clasate, Sportul Snagov, iar de la 17:00, FK Csikszereda infrunta Pandurii Targu Jiu. Etapa se va incheia duminica, de la 19:30, cu meciul dintre Petrolul Ploiesti si Daco-Getica Bucuresti.