Liga 2: Rezultatele meciurilor de sambata. Resita a primit sapte goluri pe teren propriu

A surprins foarte mult esecul mai mult decat usturator al lui CSM Resita, echipa care a jucat foarte bine acasa pana acum, a invins U Cluj de exemplu, a pierdut foarte greu cu Rapid etc., Resita fiind invinsa sambata cu 7-1 de Viitorul Targu Jiu.Petrolul a castigat abia al doilea joc din ultimele 5 partide, 1-0 la Pandurii, dar cu sprijinul unui autogol, in timp ce Dunarea Calarasi a intors-o pe Daco-Getica, 3-2, desi a fost condusa.Dar iata mai jos toate rezultatele zilei:De la ora 14 se afla in plina desfasurare partida dintre Poli Timisoara si FC Arges.Lidera ramane Turris Turnu Magurele, cu 22 de puncte, urmata de CS Mioveni cu 20 si UTA, cu 19 lungimi, la egalitate cu Gloria Buzau.Autogolul lui Oita, care a decis meciul dintre Pandurii si Petrolul, poate fi urmarit in imagini VIDEO pe acest link Duminica are loc derbiul de la varful clasamentului dintre Turris si Gloria Buzau.