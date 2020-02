Liga 2: Rezultatele meciurilor de sambata. UTA face spectacol si e la 10 puncte avans de locul secund

Ziare.

UTA a facut din nou spectacol si a castigat acasa cu 3-0 intr-un derbi din vestul tarii, cu cei de la Ripensia Timisoara. Aradenii au 10 puncte avans, pe locul 1 in L2 si sunt ca si promovati.Turris, echipa care a facut marti egal in deplasare la Rapid , a invins sambata acasa pe Chiajna si a urcat pe locul 4 cu 36 de puncte.Dar iata toate rezultatele zilei de sambata din Liga II:Se mai joaca sambata partida dintre Petrolul Ploiesti si Farul Constanta.Duminica vom avea Poli Timisoara - Rapid, dar si derbiul judetului Arges, FC Arges - CS Mioveni.Primele doua echipe la finele sezonului in Liga II promoveaza direct, in timp ce a treia da baraj cu locul 12 din prima liga.