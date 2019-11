Lista completa a echipelor calificate la EURO 2020 si cu cine se dueleaza Romania pentru ultimele locuri de la turneul final

Ziare.

Belgia, Italia, Rusia, Polonia, Ucraina, Spania, Franta, Turcia, Anglia, Cehia, Finlanda, Suedia, Croatia, Austria, Olanda, Germania, Portugalia, Elvetia, Danemarca si Tara Galilor sunt formatiile care au luat deja biletele pentru competitia care va fi organizata in 13 tariPentru ultimele locuri care asigura prezenta la turneul final se vor duela in playoff-ul din Liga Natiunilor:Islanda, Bosnia, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord, Scotia, Norvegia, Serbia, Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Bulgaria, Israel, Ungaria si Romania.Islanda,???,???,???Bosnia, Slovacia, Irlanda, Irlanda de NordScotia, Norvegia, Serbia,???Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, BelarusBulgaria, Israel, Ungaria si Romania vor fi repartizate in Divizia A si C la tragerea la sorti de vineri.Nationala noastra, calificata la baraj cu cel mai mic punctaj, va intalni in semifinale Islanda sau Scotia, in deplasare, pe 26 martie, si, in caz de victorie, va juca finala playoff-ului pe 31 martie.Castigatoarele din fiecare divizie obtin calificarea la turneul final programat in vara anului ce urmeaza.Vezi si: Romania si-a aflat doua adversare din grupa, daca se va califica la EURO 2020 I.G.