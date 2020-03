Lita Dumitru, surprins de felul in care este tratat de americani: In Germania imi intorceau spatele cand auzeau ca sunt roman

Ziare.

com

El s-a stabilit in Atlanta si declara ca este surprins placut de felul in care americanii se poarta cu romanii."E unul dintre lucrurile care m-au suprins cel mai mult. Romanii sunt vazuti foarte, foarte bine in State, nu cum se intampla prin Europa si crede-ma ca stiu ce vorbesc. Am fost in Germania, cand te auzeau ca esti roman iti intorceau spatele. Ajunsesem sa evitam sa mai vorbim romaneste ca sa nu avem probleme.Aici ne simtim respectati si e si parerea celor care stau de mai multa vreme. Stiu ca exista aici, in Atlanta, si vreo 6-7 medici, care sunt extrem de apreciati. Romanii sunt vazuti bine fiindca indiferent in ce domeniu lucreaza, o fac foarte bine", a spus Lita Dumitru pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Apoi, Dumitru a explicat felul in care traiesc americanii pandemia de coronavirus."S-au impus anumite restrictii, s-au inchis scolile, nu ai voie sa mergi undeva in grupuri mai mari de 3 persoane. Totusi, la ce populatie are SUA, aici inca nu sunt multe decese, cred ca 400 pana acum", a mai spus Dumitru.C.S.