Liverpool a dat lovitura cu cel mai mare contract de sponsorizare din Premier League

Campioana Europei isi va schimba sponsorul tehnic in vara acestui an, iar asta se va vedea in bugetul clubului.Liverpool isi va incheia colaborarea cu New Balance dupa cinci ani si va beneficia de echipamente ale gigantului Nike.Potrivit presei britanice, valoarea contractului este de aproximativ 100 de milioane de lire sterline pe an, cu aproape 30 de milioane mai mare decat acordul actual.De asemenea, contractul dintre Nike si Liverpool este cel mai mare din Premier League, campionat ce a ajuns sa atraga tot mai multi bani din acorduri comerciale.M.D.