Liverpool isi imparte lotul in doua din cauza programului infernal - oficial

Campioana Europei va evolua in a doua jumatate a lunii decembrie la Mondialul cluburilor, in Qatar, insa trebuie sa joace si in competitiile interne.Dupa negocieri cu Liga Profesionista din Anglia, partile au convenit ca singura solutie este impartirea lotului in doua."Liverpool confirma ca meciul din sferturile de finala ale Cupei Ligii cu Aston Villa se va disputa pe 17 decembrie. Prin urmare, vom fi nevoiti sa folosim doua loturi simultan, unul pentru Mondialul cluburilor din Qatar si celalalt pentru Cupa Ligii", se arata intr-un comunicat al englezilor "Cormoranii" vor avea un program infernal pe acest final de an, urmand a disputa nu mai putin de 11 partide intr-un interval de o luna!