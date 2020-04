Lovitura financiara pentru singura liga de fotbal care se mai joaca in Europa

Ziare.

Daca in aproape intreaga lume competitiile fotbalistice au fost suspendate, microbistii s-au indreptat spre urmarirea primei ligi din Belarus, care inca se disputa desi in tara au fost raportate 94 cazuri de infectie cu coronavirus.Potrivit purtatorului de cuvant al Federatiei de fotbal de la Minsk, Alexander Aleinik, printre cei cu care au fost semnate contracte privind transmisiile se numara televiziuni din Rusia, Israel, India, Ucraina."Faptul ca la meciurile noastre suporterii vin pe stadioane, acest lucru a ajutat Federatia din Belarus sa obtina oferte de difuzare din zece tari. Este o situatie fara precedent", a spus Aleinik.Saptamana trecuta, suporterii mai multor echipe de fotbal din Belarus au decis sa nu mai mearga la meciurile din campionatul intern, dupa inregistrarea primelor doua decese din cauza noului coronavirus.Site-ul de specialitate Footballski anunta pe contul sau de Twitter ca suporterii echipelor Dinamo Minsk, Dinamo Brest si Neman Grodno, urmati de cei ai altor formatii, intre care BATE Borisov, Sahtior Soligorsk Belsina Bobruisk si mai ales FK Vitebsk, unde se afla centrul epidemiei din Belarus, au decis sa nu se mai deplaseze la partidele echipelor lor, indiferent daca acestea se disputa acasa sau in deplasare.Sursa citata adauga ca suporterii i-au indemnat totodata pe oameni sa ramana la casele lor.Joi, echipa BATE Borisov, care a participat de cinci ori in istoria sa la faza grupelor Ligii Campionilor, a fost invinsa la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, de formatia Slavia Mozir in prima mansa a semifinalelor Cupei Belarus la fotbal.Gazdele au marcat golul victoriei prin mijlocasul ucrainean Iuri Pantia, dupa 11 minute de joc.In cealalta partida din aceasta faza a competitiei, Dinamo Brest a dispus pe teren propriu, cu 2-0, de formatia Sahtior Soligorsk, detinatoarea trofeului, prin golurile lui Oleksandr Noiok (6) si Pavel Savitki (12).Meciurile retur din penultimul act al Cupei Belarus sunt programate pe 29 aprilie.