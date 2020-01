Macinat de accidentari grave, un fost international roman a fost aproape de retragere: "Nu pot sa mint"

Ziare.

Florin Gardos a ajuns la Universitatea Craiova dupa ce accidentarile i-au distrus cariera la nivel inalt si nu se fereste sa spuna ca a fost pe punctul de a agata ghetele cui.Totusi, el spera ca mai poate evolua cateva sezoane, desi a ajuns la 31 de ani."Raspunsuri nu gasesti, oricat ai sta sa te intrebi nu prea gasesti, mai ales cand ai cate am avut eu in ultimii ani, una dupa alta, fel si fel de accidentari. Treci peste gandindu-te ca asa e in viata, indiferent ca vorbim de un sport sau de viata in general. Sunt putini fotbalisti, sportivi in general sau oameni care au reusit in viata care sa nu fi trecut printr-un moment greu si sa nu fi trebuit sa o ia iarasi de la zero.Am avut momente cand m-am gandit la retragere, nu pot sa mint ca nu am avut momente. Am avut poate si noroc ca am avut oameni langa mine care m-au incurajat si mi-au spus ca nu am de ce sa renunt. As simti ca imi irosesc talentul, am 31 de ani. Daca aveam 34 sau 35, atunci sigur ziceam gata. Cand am fost in Anglia si m-am accidentat prima oara aveam psiholog la echipa si am lucrat in acea perioada cu el si mi-a prins bine. Am ramas cu ceva si din acea perioada", a declarat Gardos la Telekomsport.Florin Gardos a strans numai 13 selectii in nationala Romaniei, cariera lui fiind marcata de accidentari grave care l-au tinut lungi perioade in afara gazonului.M.D.