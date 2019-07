Madagascar produce surpriza la Cupa Africii si ajunge in sferturi din postura de debutanta (Video)

Ziare.

com

Madagascar a trecut de RD Congo in marea surpriza a zilei din CAN, dupa 2-2 in timpul regulamentar si 4-2 la finalul loviturilor de la 11 metri.Pentru congolezi a fost titular Wilfred Moke, fostul fundas stelist, care a si fost inlocuit dupa pauza.Cei din Madagascar au oferit surpriza dupa surpriza la Cupa Africii. S-au calificat in optimi cu 7 puncte din 9 posibile (inclusiv victorie 2-0 cu Nigeria), iar duminica au trecut si de Congo, a carui vedeta Bolasie a ratat una dintre loviturile de la 11 metri.Acum doi ani, la startul preliminariilor pentru Cupa Africii, Madagascar era cotata ca una dintre cele mai slabe 6 natiuni ale Africii, trebuind sa joace si un tur preliminar in plus, trecand atunci de Sao Tome si Principe.Pana sa ajunga la aceasta editie de CAN gazduita de Egipt, echipa in alb, verde si rosu a pierdut doua meciuri amicale, cu Mauritania (3-1) si Kenya (1-0).Vezi si: