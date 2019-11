Marco Van Basten isi cere scuze dupa un gest socant facut in direct la un post de televiziune

Ziare.

Gestul sau a venit in momentul in care Frank Wormuth, antrenorul oaspetilor, acorda un interviu la pauza partidei."Nu am avut intentia sa sochez", si-a cerut scuze Van Basten pe contul sau de Twitter, care a admis ca a facut o gluma de prost gust.Afirmatia sa a venit in conditiile in care jucatorii din primele doua divizii ale campionatului de fotbal ale Olandei au decis sa stea nemiscati in primul minut al meciurilor programate in acest weekend, in semn de protest impotriva rasismului.Un mesaj anti-rasism a fost, de asemenea, difuzat pe tabelele de marcaj pe durata primului minut al partidelor din Eredivisie si Eerste Divisie, arbitrul prelungind apoi prima repriza cu 60 de secunde in plus fata de eventualele minute suplimentare de joc.Initiativa a venit dupa ce atacantul echipei Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, a fost tinta abuzurilor rasiste din partea unei sectiuni a suporterilor formatiei FC Den Bosch, la sfarsitul saptamanii trecute, jocul fiind suspendat timp de o jumatate de ora, dupa ce arbitrul a decis sa-i scoata pe fotbalisti de pe teren.Federatia olandeza de fotbal a anuntat ca va ancheta acest incident si are in vedere posibile sanctiuni impotriva clubului Den Bosch si a fanilor sai.Fotbalul european a fost marcat recent de o serie de incidente rasiste. Atacantul italian Mario Balotelli a amenintat ca iese de pe teren dupa ce a fost tinta unor presupuse abuzuri rasiste la inceputul acestei luni, in timp ce brazilianul Taison, jucatorul lui Sahtior Donetk, a vazut cartonasul rosu pentru ca a reactionat la scandarile rasiste care i-au fost adresate de spectatori in timpul unui meci din Ucraina.