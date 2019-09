Mare surpriza in prima partida a zilei din preliminariile EURO 2020, in Armenia

Ziare.

Partida a inceput la ora 16 si s-a disputat in cadrul grupei J, intre Armenia si Bosnia. Iar gazdele, surprinzator am spune, s-au impus, scor 4-2, in fata formatiei lui Dzeko, Pjanici si compania.Starul nationalei armene, Mkhitaryan de la AS Roma , a fost eroul gazdelor cu 2 goluri , marcate in minutele 3 si 66, in timp ce golul decisiv al victoriei a fost reusit de Hambardzumyan, in minutul 77, dupa o pasa a aceluiasi fost jucator de la Arsenal.Bosnia egalase la unu si la doi prin Dzeko si Gojak.In al cincilea minut de prelungiri, Loncar si-a marcat un autogol si a intregit dezastrul bosniac.Un rezultat care duce Armenia pe 3 in aceasta grupa, cu 9 puncte, Italia fiind lidera cu 15, iar Finlanda este pe 2 cu 12 lungimi.Bosnia si Grecia au dezamagit crunt pana acum, au 7, respectiv 4 puncte, si isi pot lua adio 90 la suta de la EURO 2020.Tot duminica in aceeasi grupa vor mai avea loc partidele Finlanda - Italia si Grecia - Liechtenstein.Romania va infrunta si ea duminica Malta de la ora 19, meci LIVE pe Ziare.com si televizat pe ProTV.