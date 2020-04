Marele antrenor italian Cesare Prandelli, reactie dura in ce priveste reluarea Serie A: Nu poti sa mergi de la cimitir la stadion de la o zi la alta

Ziare.

El a antrenat ultima data pe Genoa , acolo unde l-a avut in subordine pe Ionut Radu , dupa ce in cariera l-a antrenat in mod stralucit si pe Adi Mutu la Fiorentina , perioada in care romanul a excelat si a ajuns si in semifinalele Cupei UEFA "Sa fiu sincer, am un sentiment de dezgust. Eu asociez fotbalul cu distractia, cu bucuria. Nu este momentul sa ne gandim la fotbal. Durerea oamenilor trebuie lasata sa se aseze, sa treaca. Este nevoie de respect pentru cei care au suferit.Nu poti sa mergi de la cimitir la stadion de la o zi la alta, de la un convoi de masini cu 150 de sicrie la a te bucura la goluri . Daca fotbalul pierde 3 sau 4 luni, nu se schimba nimic", a declarat Prandelli intr-un interviu pentru publicatia Piazza Levante.Prandelli mai sustine ca in acasta perioada tulbure i-au murit multi prieteni apropiati: "Dalfio a fost un prieten adevarat. Am fost o viata intreaga impreuna si ne-am iubit. Am pierdut multi prieteni si cunostinte: un preot, un medic... La Orzinuovi, care are 13.000 de locuitori, in medie mor 100 de persoane pe an. Acum, 90 au murit in trei saptamani. Un masacru.Daca moare o persoana in varsta, oamenii comenteaza: "Bine, avea 80 de ani...". Dar acei batrani au scris istoria noastra, ne-au permis sa fim cine suntem. Poate ca pe viitor vom acorda mai mult respect varstnicilor", mai puncta marele antrenor italian.Acelasi Prandelli a mai trecut printr-un imens necaz in ultimii ani, cand i-a incetat din viata sotia, in urma unei indelungate suferinte, dupa o lupta cu o boala incurabila.Ca jucator, Prandelli a facut istorie pentru Atalanta si Juventus, iar la echipa nationala el a antrenat in perioada 2010 - 2014, rastimp in care a bifat o finala la EURO 2012.Vezi si:D.A.