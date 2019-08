Mario Balotelli va semna cu o formatie nou-promovata in Serie A - presa

Ziare.

Fostul atacant de la Inter, AC Milan sau Marseille, a semnat un contract pe un an cu nou-promovata Brescia, fosta formatie a romanilor Lucescu, Hagi si Lupu, cu drept de prelungire automat pentru inca un sezon, daca fosta "Brescia romena" va mai ramane macar un an in Serie A, dupa cum scrie giornaledibrescia.it Brescia (oras in care Mario a copilarit) apartine acum de patronul Massimo Cellino, fost ani de zile patronul lui Cagliari.Salariul lui "Super Mario" va fi de 1,5 milioane de euro plus bonusuri, bani care vor fi suportati de catre sponsorii clubului.Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Gica Hagi , Florin Raducioiu sau Luca Toni sunt doar cateva dintre marile nume ale fotbalului careu au trecut in cariera lor pe la Brescia.Balotelli are 29 de ani si ultima data a evoluat in Franta pentru Olympique de Marseille. Inainte de a negocia cu Brescia, italianul de culoare a negociat si cu brazilienii de la Flamengo.El va fi suspendat in primele 4 etape din Italia, ratand partidele cu Cagliari, AC Milan, Bologna si Udinese , din cauza unui cartonas rosu primit intr-un meci din Ligue 1, cartonas dupa care Balo a primit o suspendare de 4 etape, care se mentine si in Italia.Atacantul ar putea debuta la formatia din nordul Italiei in marele meci cu campioana Juventus.Man.City, Inter, Milan, Liverpool sau Nice ar fi bornele carierei lui Balotelli, care are si 14 goluri pentru nationala mare a Italiei in 36 de selectii.D.A.