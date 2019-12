Martin Peters, campion mondial cu Anglia in 1966, marcator in marea finala cu Germania, a incetat din viata

Ziare.

com

Martin Peters s-a luptat o lunga perioada de timp cu o maladie necrutatoare, Alzheimer, dupa cum informeaza presa engleza, prin cotidianul The Guardian Fostul campion mondial a evoluat in 302 partide pentru West Ham United, inainte de a se transfera la Tottenham, in 1970, pentru suma de 200.000 de lire sterline, un record pentru acele vremuri in Premier League, campionatul englez de fotbal.In cariera, el a mai bifat si echipe precum Norwich City si Sheffield United.In acea finala celebra de la CM 1966, Peters a facut parte din trio-ul care a ridicat Cupa Jules Rimet deasupra capetelor pe stadionul Wembley, alaturi de Bobby Moore si Geoff Hurst.Anglia invingea Germania cu 4-2 in ultimul act, in finala, dupa prelungiri, trei goluri ale englezilor fiind marcate de Hurst ('18, '101 si '120) si unul de Peters '78.Bunul sau prieten Sir Geoff Hurst a si oferit un mesaj de condoleante pentru cei de la Daily Mail: "Astazi este o foarte trista zi pentru fotbal si pentru mine personal. Martin Peters a fost unul dintre cei mai mari din toate timpurile, un prieten apropiat si coleg de-ai mei de peste 50 de ani, un marcator al finalei Cupei Mondiale si multi ani coechipierul meu de la West Ham, alaturi de Bobby Moore. Odihneste-te in pace, batrane prieten!".Si clubul West Ham a afirmat intr-un comunicat de presa, ca este indurerat de aflarea acestei vesti triste.Citeste si:D.A.