Masura radicala luata de Guvernul Italiei din cauza coronavirusului

Ziare.

com

"Evenimentele si competitiile sportive de toate tipurile si disciplinele, atat publice, cat si private, raman autorizate", insa "in instalatii sportive utilizate cu portile inchise sau in aer liber, fara prezenta publicului", stipuleaza decretul.Guvernul le cere, de asemenea, in decretul sau asociatiilor si cluburilor sportive sa efectueze, prin intermediul personalului lor medical "controale adecvate pentru a opri riscul de raspandire a virusului printre sportivi, antrenori, conducatori si toti insotitorii".Masurile, care vor fi aplicabile dupa publicarea in monitorul oficial italian, vor fi in vigoare pana in data de 3 aprilie.Ele vor viza inclusiv meciul dintre Juventus Torino si Olympique Lyon, din cadrul mansei secunde a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, programat pe 17 martie, dupa cum a subliniat clubul francez intr-un comunicat dat publicitatii miercuri, precizand insa ca informatia nu a fost confirmat "nici de catre UEFA si nici de Juventus".In rugby, meciul din Turneul celor Sase Natiuni dintre selectionatele Italiei si Angliei, actuala vicecampioana mondiala, care va avea loc pe 14 martie la Roma, urmeaza sa se dispute de asemenea fara spectatori.Doua meciuri din Cupa Italiei la fotbal au fost amanate din cauza crizei coronavirusului cu care se confrunta Italia: Juventus - AC Milan, care urma sa se dispute miercuri, si SSC Napoli - Inter Milano, programat joi.Nicio noua data nu a fost fixata deocamdata pentru cele doua partide din Coppa Italia.Potrivit ultimelor date prezentate de autoritatile de la Roma, in Italia s-au inregistrat pana in prezent 107 decese si 2.706 cazuri de infectare cu noul coronavirus.