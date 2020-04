Masuri drastice de protectie in Germania, pentru reluarea Bundesligii la inceputul lunii mai

Ziare.

Masurile de protectie pentru arbitri vor fi extrem de stricte, dupa cum informeaza cotidianul Bild. Astfel, arbitrii vor conduce doar meciuri din regiunile in care locuiesc, pentru a nu fi nevoiti sa efectueze deplasari. Inainte de partida ei vor fi testati pentru coronavirus.De asemenea, se ia in vedere ca arbitrii sa poarte masti de protectie, iar la partide nu vor fi in tribune observatori Campionatul german este intrerupt de la mijlocul lunii martie pana pe cel putin 30 aprilie. Pe 17 aprilie, Federatia si Liga germana vor lua o decizie ferma in ce priveste reluarea sezonului. Cea mai vehiculata data cu privirea la inceperea Bundesligii este in acest moment 9 mai.Toate partidele se vor desfasura, cum e si firesc, fara spectatori.In Germania sunt in acest moment peste 125.000 de infectari cu SARS CoV-2, plus peste 2800 de morti.