Meci de cosmar pentru portarul roman Silviu Lung in Turcia (Video)

Echipa in galben si rosu a pierdut cu 4-1 acasa contra celor de la Istanbul BB, formatie calificata si in primavara europeana Europa League.Doua autogoluri in primele 10 minute l-au buimacit pe Lung, ele fiind semnate de Lopes si Kula. Kravets a redus din handicap pana in pauza pentru gazde, dar dupa reluare, Ba si Aleksici au semnat ultimele doua reusite ale meciului.Clubul romanului e pe ultimul loc in clasament, cu doar 10 puncte, dupa 16 etape.Golurile le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Tot in Turcia, in runda actuala de campionat Bogdan Stancu a dat un gol si a oferit o pasa de gol ramanand pe primul loc in clasamentul golgheterilor, iar Marius Sumudica a repurtat o dramatica victorie, 4-3 cu Kasimpasa, de pe banca celor de la Gaziantep: