Meci nebun in Coreea, care ne-a adus aminte de Dinamo - Foresta. Gazdele au intors de la 0-4 (Video)

Ziare.

com

Gazdele de la Gangwon au fost conduse clar inca din minutul 57, scor 0-4, dupa goluri marcate de Wanderson un hattrick si Hyun, dar nebunia a inceput cu adevarat din minutul 71.Wan a redus din handicap, l-a urmat Sielis in minutul 79, dar se ajunsese in minutul 92 si totul parea ca este inchis definitiv.Ce a urmat a fost o nebunie colosala, cu Gangown marcand de trei in ultimele 4 minute de prelungiri, minutele 92, 94 si 96, prin acelasi Wan de douri si Gook golul decisiv.Meciul a avut loc in runda cu numarul 17 din Coreea, K League, cu Gangwon fiind pe 5 in clasament, cu 24 de puncte, Pohang fiind pe 7, cu 4 lungimi in spate.Ne aducem aminte ca si in Liga 1 , Diviza A pe atunci, am avut o intamplare asemanatoare, cu Dinamo pierzand pe 11 noiembrie 2000 in fata Forestei Falticeni, dupa ce conducea cu 4-0.