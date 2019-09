Meci trucat in Spania: Un jucator de top se numara prin acuzati

Ziare.

Acest prim mare proces ce are loc in Spania intr-un caz de trucare a unui meci ar urma sa se incheie pe 30 septembrie.Partida a avut loc in ultima etapa a sezonului 2010-2011 din La Liga. Zaragoza a evitat atunci retrogradarea impunandu-se cu 2-1 pe terenul lui Levante (2-1), dupa doua goluri ale lui Gabi Fernandez.Evoluand acum in Qatar dupa ce a fost capitanul lui Atletico Madrid, Gabi Fernandez, pe atunci capitanul Zaragozei, este unul dintre cei 42 de acuzati, impreuna cu coechipierul sau de atunci Ander Herrera, transferat in aceasta vara de Paris Saint-Germain de la Manchester United.Tehnicianul din acea perioada a Zaragozei, mexicanul Javier Aguirre, este si el printre acuzati. Aguirre a fost demis in 2015 din functia de selectioner al nationalei Japoniei, din cauza presupusei sale implicari in aceasta afacere.Justitia suspecteaza clubul Zaragoza ca a virat 965.000 de euro in conturile unor jucatori ai sai si membri ai staff-ului, pentru ca acestia sa distribuie banii cash unor fotbalisti ai lui Levante in scopul trucarii partidei.Potrivit unui document judiciar al tribunalului din Valencia, jucatorii lui Levante care ar fi primit aceste sume au cheltuit mult mai putin dupa comiterea faptelor si nu au oferit o "explicatie rezonabila" pentru aceasta scadere a cheltuielilor. Conform tribunalului, acesta este un "indiciu foarte semnificativ" in legatura cu posibila trucare a meciului.Un judecator de instructie a clasat afacerea in 2017, insa aceasta a fost redeschisa in urma unui recurs al parchetului anticoruptie.Alte afaceri de trucare de meciuri au izbucnit in ultimii ani in Spania. La sfarsitul lui mai, mai multi fosti si actuali jucatori spanioli au fost arestati in cadrul unei ample operatiuni, pentru ca au participat, potrivit autoritatilor, la trucarea unor meciuri din primele doua divizii.