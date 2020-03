Mesaje emotionante din lumea fotbalului pentru romanii din diaspora, blocati din cauza coronavirusului (Video)

Ziare.

com

Prin intermediul unui mesaj realizat de Federatia Romana de Fotbal, cei trei si-au aratat sustinerea fata de romanii din diaspora.Dragi romani din diaspora, poate eu va inteleg cel mai bine. Pentru o vreme nu puteti veni in tara, la fel cum si eu, pentru o vreme mai lunga, nu am putut. Au fost zile si nopti amare. La mine din cauza comunismului, pentru voi dintr-o cauza de sanatate. Daca veniti acasa le-ati face mai mult rau alor vostri. De asta vreau sa va spun ca sunt cu inima alaturi de voi, in Italia, Spania, Franta si restul lumii.Ani de zile m-am bucurat de afectiunea voastra, dragi romani din Italia, si v-am bucurat cu golurile mele din Serie A. Eu nu as fi reusit fara voi! Acum e randul meu, intr-un moment dificil, sa ma intorc cu sufletul si sa va transmit imbratisarea mea. Nu puteti fi acasa acum, dar suntem noi langa voi! Ca sunteti izolati sau nu, va promit eu ca singuri nu veti fi niciodata!Dragostea romanilor din Italia a insemnat plusul care ne-a facut sa scriem istorie la EURO U21. Eu m-am format la fotbalist in strainatate, departe de tara, si cunosc dorul vostru de tara. Departarea doare si traim vremuri tulburi, dar vreau sa stiti ca jucam mereu cu gandul la voi si mai ales la cei pe care victoria noastra poate sa-i aline!