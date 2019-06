Messi, dupa calificarea Argentinei in sferturile Copei America: Am primit o noua viata

Ziare.

Starul Barcelonei spune ca echipa a primit o noua sansa pentru a continua turneul si a arata ca poate mai mult."Am primit o noua viata si trebuie sa profitam de ea, incepe un nou turneu pentru noi. Important era sa castigam pentru a putea continua turneul, pentru a ne califica in sferturi si a ne acomoda. Va fi un important impuls pentru moralul nostru", a spus Messi imediat dupa partida.Argentina lui Leo Messi a reusit sa se califice in sferturile de finala ale Copei America dupa ce a trecut de cel mai slab adversar din faza grupelor, Qatarul.2-0 a fost scorul final al intalnirii, golurile fiind marcate de Lautaro Martinez, in minutul 4, si de Kun Aguero, pe final de joc.M.D.