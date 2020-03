Messi si Cristiano Ronaldo, invitati in singurul campionat din Europa unde inca se mai joaca fotbal

Ziare.

"Acum toata lumea priveste campionatul Belarus, toti ar trebui sa se aseze in fata televizoarelor si sa-l urmareasca. Atunci cand NHL si-a inchis portile, multi jucatori de hochei au venit sa joace aici. Poate ca Messi si Ronaldo ar putea face acelasi lucru si sa vina in Belarus pentru a continua sa joace fotbal", a declarat Hleb pentru cotidianul britanic The Sun."Este singurul loc din Europa in care se poate juca fotbal, iar acest lucru ii face pe suporteri fericiti", a adaugat Aleksandr Hleb, care a mai evoluat in cursul carierei sale si la alte echipe de top, intre care VfB Stuttgart si Arsenal Londra.Noua editie a campionatului Belarus a debutat la sfarsitul saptamanii trecute, in plina pandemie de coronavirus, iar presedintele tarii, Aleksandr Lukasenko propune "terapia tractorului" pentru combaterea Covid-19. "Atunci cand oamenii lucreaza cu tractoarele, nimeni nu vorbeste despre virus. La sate, tractoarele vor vindeca pe oricine. Campurile vor vindeca pe oricine", a afirmat recent Lukasenko.Vezi si: Singurul campionat din Europa unde fotbalul nu tine cont de pandemia de coronavirus