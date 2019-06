Miriuta a plecat de la Hermannstadt dupa ce a salvat echipa de la retrogradare

Ziare.

com

Imediat dupa barajul castigat in fata celor de la U Cluj , tehnicianul a plecat alaturi de familie in vacanta.Inainte de a incepe perioada libera, Miriuta va ajunge in Ungaria, acolo unde va semna cu noua lui echipa, Kisvarda."Da, ma duc sa semnez cu noua echipa! Apoi, voi ajunge si acasa. Familia si-a dorit sa fiu mai aproape, fetita mea a crescut si are nevoie de taica-su mai mult. In plus, a contat si oferta, mult mai buna decat in Romania, la fel si conditiile.Decizia era luata oricum! Cand o fost bine, toata lumea a fost cu mine, cand a fost un pic mai greu... Cei care, in decembrie, ma strangeau in brate, acum voiau sa ma schimbe. N-am avut probleme cu domnul Iuliu Muresan si nici cu cei trei actionari, ci cu alte persoane", a spus Miriuta la Digi Sport In Ungaria, Miriuta il va antrena pe "decarul" nationalei Romaniei, Gicu Grozav, care evolueaza la Kisvarda din iarna acestui an.