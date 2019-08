Moment incredibil in fotbalul englez: Un jucator acuza ca n-a mai fost platit de patru luni!

Ziare.

com

Un moment incredibil s-a petrecut atunci cand unul dintre fotbalistii lui Bury, Stephen Dawson, s-a certat in direct la talkSPORT cu patronul Steve Dale pe tema salariilor restante.Sportivul spune ca n-a mai fost platit de luni bune si ca risca sa piarda tot ce a agonisit pana acum din cauza patronului."Sa nu ne mai ascundem, domnule presedinte, nu ne-ati mai platit de luni de zile. Nu ati demonstrat ca aveti banii pentru a salva acest club. Luni de zile nu ati spus nimic. Ati dat afara oameni de calitate, iar eu sunt pe punctul de a pierde tot. Mai bine va luati banii si plecati de la echipa", a spus Dawson.A urmat un dialog incredibil, in care patronul Dale sustine ca a achitat jumatate din salariile restante in urma unui acord cu Asociatia Fotbalistilor Profesionisti (PFA - Professional Footballers' Association), dar jucatorul l-a acuzat ca minte.Dale: "Intrebati-l daca a primit 50% din salarii. V-au platit cei de la PFA jumatate din salarii?"Dawson: "Ne-au platit pe doua luni."Dale: "Nu, pe patru luni."Dawson: "M-ati platit o singura data in sase luni de zile. Eu nu mint."Dale: "PFA a platit la cererea mea, la promisiunea ca voi achita aceasta datorie la termenul convenit, 50% din salarii."Dawson: "Minciuni! Minte! Nu are bani, minte din nou!"Bury a ajuns sa joace in al treilea esalon al fotbalului englez, League One, insa risca sa fie exclusa din campionat din cauza problemelor financiare.M.D.