Momente de panica in Turcia, la echipa romanului Paul Papp. Portarul a lesinat pe teren si a fost dus de urgenta la spital (Video)

Cok kotu durum ya

Gecmis olsun SAMASSA pic.twitter.com/MlLDKjJ2Dg - SALLEM SiQEiRa💛💙 (@sallem1907) August 17, 2019

Ziare.

com

Portarul echipei Sivasspor, Samassa Mamadou, a lesinat pe teren in timpul partidei cu Besiktas, disputata sambata seara. Incidentul a avut loc in al treilea minut de prelungire din prima repriza al infruntarii disputate in Turcia, dupa ce portarul din Mali a avut o ciocnire dura cu atacantul oaspetilor Tyler Boid.In prima faza, dupa ce a primit ingrijiri medicale africanul (portar de 29 de ani) parea ca este in afara oricarui pericol, dar la scurta vreme a lesinat pe marginea terenului, provocand panica printre colegi si adversari.El a fost imediat transportat de urgenta la spital cu o ambulanta, iar primele informatii despre el sunt delicate, medicii efectuand si un control neurologic pentru a releva problemele jucatorului din Mali.Sivasspor a castigat partida cu Besiktas, scor 3-0, Paul Papp fiind rezerva neutilizata in acest meci la gazde.La echipa in alb si rosu a mai evoluat in trecut si un alt roman, Gabi Torje. Marius Sumudica si a sa echipa Gaziantep va debuta luni in noul sezon din Turcia, intr-un meci foarte puternic, in deplasare la Fenerbahce, de la ora 20.