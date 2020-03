Momente dificile pentru un fotbalist cunoscut, diagnosticat pozitiv cu Covid-19

Ziare.

com

Goalkeeperul spaniol a dezvaluit prin ce-a trecut dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19."Am avut febra, tuse seaca, o durere de cap care nu mai trecea si o stare de oboseala... A fost ca si cum as fi avut o raceala, dar mai grea", a povestit Reina pentru Corriere dello Sport."Am avut si un moment dificil cand timp de aproape 30 de minute am respirat cu mare dificultate. 6-8 zile le-am petrecut inchis in camera", a continuat acesta.In prezent, Pepe Reina (37 de ani) se afla sub contract cu Aston Villa.In cariera sa, Reina a mai evoluat pentru Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Munchen si AC Milan.I.G.