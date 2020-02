Momente grele pentru Pele: Anuntul facut de fiul sau

Ziare.

Fiul lui Pele, Edinho, a dezvaluit in presa din Brazilia ca tatal sau nu mai iese din casa din cauza problemelor pe care le are la sold."E rusinat, nu vrea sa mai iasa pe strazi, sa fie vazut, asa ca nu iese deloc din casa", a spus Edinho."Din cauza acestei probleme de mobilitate a intrat in depresie. El e o figura marcanta si acum nu mai poate merge cum trebuie, fiind nevoit sa se foloseasca de carje. Nu vrea sa fie vazut asa", a mai spus acesta.Pele (80 de ani) se confrunta de mai multi ani cu probleme la sold, suferint mai multe interventii chirurgicale.Cu peste 1.000 de goluri marcate in cariera, Pele e considerat de multi drept cel mai bun fotbalist din istorie.I.G.