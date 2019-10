Motivul pentru care costul noilor stadioane din Bucuresti a crescut peste noapte cu aproape 60 de milioane de euro

Cu cat au crescut preturile de constructie peste noapte

Stadionul Steaua trebuia sa coste initial 66.3 milioane de euro si a ajuns la 94.6 milioane de euro

Stadionul Rapid (Giulesti) trebuia sa coste initial 20 de milioane de euro si vom avea un cost de 41 de milioane de euro

Stadionul Arcul de Triumf trebuia sa coste initial 27 de milioane de euro si vom avea un cost de 37 de milioane de euro

Niciun stadion nu va fi gata la timp in totalitate

Ce ne-a cerut UEFA si ce-am promis noi

Cristian Erbasu spune ca "de vina" pentru aceasta scumpire de la Steaua si Giulesti ar fi inflatia. De asemenea, intr-o pondere foarte mica, in majorarea costurilor a contat si faptul ca beneficiarii au avut noi cerinte. In aceeasi situatie se afla si stadionul Arcul de Triumf, construit de o alta firma."Nu se maresc valorile stadioanelor cu o valoare infernala. Cele trei contracte - chiar daca eu vorbesc doar de doua (Steaua si Giulesti - n.red.), cele trei stadioane sunt identice, sunt facute in aceeasi perioada - au prevazuta si o clauza de actualizare a preturilor, in functie de indicele de inflatie. 70% din aceasta valoare este aceasta actualizare prevazuta expres intr-un contract propus de Banca Europeana de Investitii, este un contract standard pentru toate contractele peste cinci milioane si cu o durata de executie mai mare de un an de zile. Deci nu este o marire de valoare, era prevazuta, nu avea cum sa se estimeze acum un an si ceva, acum doi ani si jumatate, cand s-au facut studiile de fezabilitate, inflatia pe urmatorii doi sau trei ani. Acum s-a facut aceasta actualizare a indicilor de inflatie. Inflatia nu o stabilesc eu, inflatie este stabilita de statistici.Valorile s-au marit cu aproximativ 40%, toate stadioanele s-au marit cu acelasi procent, pentru ca studiile de fezabilitate au fost facute in aceeasi perioada, iar executia stadioanelor se face la fel, in aceeasi perioada. Aproximativ 30% este inflatia, acestia sunt indicatorii, celelalte 10% reprezinta cerinte suplimentare fata de caietul de sarcini, impuse fie de situatia din teren - au fost gasite foarte multe retele care nu erau prevazute in plan la Rapid - fie cateva cerinte suplimentare impuse de UEFA ", a spus Erbasu la Digi Sport, citat de News.ro In pofida acestor majorari colosale, Erbasu pretinde ca, in continuare, costurile de constructie sunt foarte mici."Toate cele trei stadioane vor costa in final maximum 160-165 de milioane de euro, mult mai putin decat un stadion facut la noi in tara, acum zece ani, Arena Nationala, care are acelasi numar de locuri cu cele trei stadioane (in total - n.red.). Cele trei stadioane se executa aproape la jumatate de pret si la standardele lui 2020. La Budapesta, acum, un stadion de 67.000 de locuri se face cu 500 milioane de euro. Nu e mai ieftin betonul in Romania decat in Ungaria, nici mana de lucru numai e asa de ieftina, in comparatie cu tarile din jur", a mai spus Erbasu.In pofida majorarii costurilor, constuctorii nu-si asuma insa si faptul ca vor termina lucrarile la timp, astfel ca niciun stadion nu va fi gata in totalitate pana in vara anului urmator.Constuctorii promit ca stadioanele Steaua si Arcul de Triumf vor fi partial utilizabile, chiar daca nu vor fi gata in totalitate. In schimb, cu Giulesti si-au pierdut speranta si deja nu mai face parte din proiectul EURO 2020."Este adevarat ca Giulestiul nu va fi pregatit pentru antrenamente la Campionatul European din 2020, insa Steaua si, din ce stiu de la colegii mei, Arcul de Triumf vor fi pregatite pentru antrenamente la CE, insemnand ca toate incinta va fi pusa la dispozitie, teren, nocturna, sonorizare, toate vestiarele, caile de acces tehnice si tehnologice. (La Steaua - n.red.) nu vor fi gata restaurantele, nu va fi gata hotelul, nu vor fi gata anumite spatii auxiliare. Rapidul nu va fi pregatit, intr-adevar, pentru antrenamente, insa undeva in luna octombrie si stadionul Rapid va fi gata in integralitatea lui.(La Steaua - n.red.) scaunele vor fi montate, dar antrenamentele nu se fac cu spectatori. Nu scaunele sunt problema, scaunele se pun foarte usor. Noi ne-am asumat atat fata de FRF , cat si fata de UEFA ca vom da acest stadion pregatit pentru antrenamente si ei ne-au pus pe lista care sunt conditiile pentru ca echipele sa poata sa se antreneze. Vor fi gata doua, si Arcul de Triumf, din cate stiu de la colegii mei, dar numai unul singur va fi pentru antrenamente. Rapidul va fi gata cu patru, cinci luni mai tarziu", a mai spus Erbasu.Trebuie spus ca reconstructia acestor arene nu a fost o solicitare venita din partea UEFA pentru a primi dreptul de organizare, ci o promisiune ferma facuta si asumata de Guvern.Forul fotbalistic a cerut doar ca echipele care vin in tara noastra pentru meciurile de la EURO 2020 sa aiba un teren unde sa se antreneze. Variante ar fi fost destule, dar Guvernul a dorit o investitie masiva si a hotarat sa construiasca 300 de stadioane in toata tara, de diverse dimensiuni, inclusiv in orase care nu au echipe de fotbal la nivelul primelor doua ligi.UEFA ne-a cerut in schimb sa avem autostrazi care sa lege Romania de toate tarile vecine, iar Guvernul si-a asumat ca le va face, conform unei declaratii facute in 2014 de Dumitru Mihalache, cel care a coordonat proiectul organizarii EURO 2020 in tara noastra."Din datele pe care le detinem pana in prezent, Bucurestiul va fi legat pana in 2020 cu autostrazi pe relatia Vest, pana la Nadlac, pe directia Nord-Vest, pana la Oradea, si Nord-Est, pana la Iasi si apoi la granita cu Republica Moldova. In total vor fi circa 2.300 de kilometri de autostrada existenti pana in 2020", spunea Mihalache pentru Ziare.com in 2014.Totodata, Guvernul si-a asumat si faptul ca, pana anul urmator, vom avea metrou pana la Aeroportul Otopeni, dar nici acest lucru nu s-a intamplat. Guvernul pare ca a abandonat acest plan si se merge pe ideea unei linii ferate pana la Aeroport, dar si in acest caz lucrarile se desfasoara foarte incet.