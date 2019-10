Motivul pentru care un antrenor roman nu mai vrea sa auda de Oman: "Nici pentru un milion de dolari pe zi"

Ziare.

Antrenorul roman, ultima oara la carma formatiei Sohar SC (Oman), a fost extrem de dezamagit de conditiile gasite, precum si de organizare."Eu am avut o discutie cu presedintele meu, cand deja se zvonise ca m-ar vrea o alta echipa, campioana acolo si care are un buget acceptabil, si eu am facut o afirmatie pe care mi-o asum. I-am spus: 'Nici daca exista o echipa care sa imi dea un milion de dolari pe zi, nu pe saptamana, nu pe luna, nu pe an, aici, in Oman, nu m-as intoarce'. Am motivele mele", a spus Panait la GSP Live "Atat de mare a fost dezamagirea legata de conditiile pe care le-am gasit acolo si de organizare, incat nu banii conteaza", a mai adaugat Panait.Tehnicianul in varsta de 42 de ani a dezvaluit si fotbalistii nu sunt profesionisti, venind la antrenamente dupa o zi de munca."Capitanul meu de echipa se trezea in fiecare dimineata, la 5-6 trebuia sa fie in unitate, la 250 de kilometri de orasul in care noi ne desfasuram activitatea. Trebuia sa stea la unitate pana in jurul orei 16, dupa care se urca in masina, conducea 250 de kilometri inapoi in Sohar si din masina venea direct de la antrenament", a conchis acesta.Ciprian Panait le-a mai antrenat in cariera sa pe Al-Hilal, Al-Raed si Al-Batin, toate trei din Arabia Saudita.Oman este o tara araba, in sud-vestul Asiei, cu o populatie de aproximativ 4,5 milioane de locuitori.