Napoli are un nou antrenor

''Bine ai venit, Gattuso!'', a fost postat pe contul de Twitter al gruparii din Serie A.Vazuta la inceputul sezonului ca o contracandidata a lui Juventus la castigarea campionatului, Napoli este acum doar pe locul 7 in Serie A, dupa ce incepand din 2010 a incheiat de fiecare data in primele cinci locuri.Ancelotti a platit cu postul sau pentru rezultatele nesatisfacatoare din campionatul Italiei, in care Napoli nu a mai obtinut nicio victorie de sapte etape, coborand in clasament, chiar daca formatia s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal.Fostul mijlocas italian Gennaro "Rino" Gattuso a fost antrenor la AC Milan