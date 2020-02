Nebunie de meci in Germania, acolo unde Dusseldorf a condus in minutul 64 cu 3-0, dar nu a castigat partida (Video)

Ziare.

Fortuna Dusseldorf si Hertha Berlin au oferit un festival de goluri in prologul etapei cu numarul 24 din Germania. Berlinezii veneau dupa 0-5 runda trecuta la Koln, iar acum dupa 0-3 cu Fortuna se parea ca va urma o alta umilinta.Cele trei goluri ale gazdelor au fost marcate de Karaman o dubla in minutele 6 si 45, plus Thommy in minutul 9. Acelasi Thommy insa a fost eroul negativ pentru gazde, caci de la el practic a plecat revenirea celor de la Hertha.El si-a marcat un autogol foarte stupid in minutul 64, iar de acolo berlinezii au mai marcat in minutul 66 prin Cunha, egalarea fiind bifata in minutul 75 prin Piatek din penalti, fostul star al lui AC Milan Cele sase goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Cele doua formatii sunt in subsolul clasamentului din Germania, berlinezii fiind pe 13 cu 27 de puncte, in timp ce Fortuna este pe loc de baraj, 16, cu 21 de lungimi la activ.Hertha putea obtine si victoria in final de meci, dar acelasi Cunha, care marcase golul de 2-3, a lovit bara.