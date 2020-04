Nemtii au gasit solutia pentru a relua meciurile din Bundesliga

Ziare.

Oficialii ligii doresc ca meciurile din Bundesliga sa se reia la inceputul lunii mai si a analizat mai multe scenarii pentru a permite relansarea competitiei, intrerupta pe 11 martie.Una dintre masurile avute in vedere o reprezinta disputarea partidelor cu portile inchise si, conform publicatiei citate, Liga germana a fixat la 239 a numar maxim de persoane autorizate pe stadion, in cursul unei partide.Astfel, se va permite accesul pe teren si in jurul acestuia pentru 126 de persoane, inclusiv jucatori antrenori , medici, difuzori tv si copii de mingi (pentru ultimii, numarul maxim a fost fixat la patru).De asemenea, in tribune vor fi autorizate 113 persoane, printre care si un serviciu de securitate redus si cativa jurnalisti.Mai multe echipe din prima liga germana si-au reluat saptamana aceasta pregatirile, in formule reduse, in frunte cu campioana en titre, Bayern Munchen