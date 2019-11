Nemtii pregatesc masuri dupa ce un jucator a lovit un antrenor in timpul unui meci

Ziare.

In minutele de prelungire ale partidei (1-0 pentru Freiburg), David Abraham a alergat dupa o minge care a parasit terenul, apoi l-a lovit pe Streich si a fost eliminat, dupa care s-a ajuns la o incaierare generala. Dupa meci, Abraham i-a cerut scuze lui Christian Streich, pe care acesta le-a acceptat.Pentru rolul sau in incaierarea din acele momente, Vincenzo Grifo, fotbalistul lui Freiburg, a vazut si el cartonasul rosu. Grifo fusese inlocuit in minutul 57.Eintracht a jucat in zece oameni din finalul primei reprize, cand mijlocasul Gelson Fernandes a luat al doilea cartonas galben.